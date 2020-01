Placa Mercosul: Detran suspende serviços essa semana para adaptação ao novo sistema

Campo Grande (MS) – No período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro, os serviços de transferências e primeiro emplacamento estarão suspensos em todo o Estado. Isso porque, nesse período, o Detran/MS fará testes para a implantação do novo modelo da Placa de Identificação Veicular (PIV), conhecido como Placa Mercosul.

Luiz Rocha Lima, diretor presidente do Detran/MS explica que quem estiver com carro zero quilômetro poderá apresentar nota fiscal de compra caso seja parado em uma blitz, desde que esteja rodando dentro do Estado.

A nova PIV será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento de veículos novos, quando houver transferência do veículo para outro município ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos ou furto, troca de categoria e coleção.

Seis empresas estão credenciadas em todo o Estado para fazer o emplacamento de veículos: na Capital, em Dourados e Três Lagoas. A relação das empresas e o contato de cada uma delas está disponível no site do Detran/MS.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues