PL que institui Dia do Ouvidor no Município de Campo Grande será votado amanhã na Câmara

A sessão ordinária desta quinta será realizada no Plenário Oliva Enciso - Divulgação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam três Projetos de Lei durante a sessão desta quinta-feira (4).

Em primeira discussão e votação, analisam o Projeto de Lei 9.135/18, do vereador Ayrton Araújo do PT, que dispõe sobre instituir o Dia do Ouvidor no Município de Campo Grande. Ainda, os vereadores votam o Projeto de Lei 9.184/19, que denomina “Jorge Guarani Queiroz (Neneca)” praça localizada no Lote D da quadra 25 do Núcleo Habitacional Univeristárias, no Bairro Alves Pereira em Campo Grande. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Já em segunda discussão e votação, está prevista a votação do Projeto de Lei 9.071/18, do vereador João César Mattogrosso, que dispõe sobre a implantação de visitas anuais a asilos e orfanatos e dá outras providências.

Serviço – A sessão ordinária desta quinta-feira (4) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms