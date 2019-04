Pistoleiros invadem seringal e matam líder camponês no sul do Amazonas

Pistoleiros invadiram um seringal, atearam fogo às casas e mataram um líder dos seringueiros, na região conhecida com Ponta do Abunã, no município de Lábrea, extremo sul do Amazonas. O ataque aconteceu na noite de sábado, 30, mas só nesta terça-feira, 2, chegou ao conhecimento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), junto com relatos não confirmados de que outras quatro pessoas foram assassinadas.

O corpo da vítima, Nemis Machado de Oliveira, de 50 anos, foi velado e sepultado nesta segunda-feira, 1, em Acrelândia, no Acre. Oliveira era líder das famílias de posseiros do Seringal São Domingos, que fica na tríplice divisa entre Acre, Amazonas e Rondônia.

Desde 2016, cerca de 140 famílias, a maioria originárias de Acrelândia, vivem da extração da borracha e de pequenas lavouras na região, que possui longo histórico de conflitos envolvendo grileiros, fazendeiros e madeireiros.

No sábado, os homens armados atiraram contra as pessoas e queimaram as casas. Oliveira foi atingido por disparos e teve parte do corpo queimado. Conforme a CPT, dezenas de famílias fugiram em pânico para a floresta. Até a manhã desta terça-feira, 2, várias pessoas continuavam desaparecidas. Além da casa do líder do seringal, outras duas foram incendiadas.

A Polícia Militar de Lábrea informou que uma equipe foi à região e estava em busca das pessoas desaparecidas, mas não foram encontrados outros corpos. A hipótese é de que as pessoas tenham se refugiado em vilas próximas, como o distrito de Nova Califórnia, em Rondônia. O agricultor morto havia comprado uma área no seringal, onde também fazia cultivos e criava animais. Ele deixou esposa e três filhos.

Precedente

Conforme a CPT, a morte do seringueiro é a segunda de liderança camponesa na região norte do país nos últimos dias. No dia 24 de março, a líder do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Dilma Ferreira Silva, foi assassinada com o marido e um amigo da família, no assentamento Salvador Allende, em Tucuruí, sudeste do Pará.

A Ponta do Abunã, na fronteira com a Bolívia, é uma região de grandes riquezas naturais, cercada pelas florestas nacionais do Iquiri e Bom Futuro, pelo Parque Nacional Mapinguari e a Reserva Extrativista Ituxí, por isso também atrai interesses econômicos e é palco de conflitos. Em maio de 2011, o líder do Movimento Camponês Corumbiara, Adelino Ramos, o Dinho, sobrevivente do massacre de Corumbiara, foi assassinado nessa região.