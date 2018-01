Pistola encontrada em apartamento no Rio é de promotor morto

A polícia técnica investiga várias hipóteses para o crime, embora as características encontradas no local apontem para homicídio, seguido de suicídio - Foto: Arquivo Pessoal

A Delegacia de Homicídios da Capital confirmou hoje (16) que era do promotor Marcus Vinícius de Moraes a pistola automática encontrada ao lado do corpo dele, no Rio. Os corpos de Moraes e da companheira dele, Luciana Alves de Melo, foram encontrados nesta terça-feira no apartamento do casal, na Barra da Tijuca, com marcas de tiro. Eles trabalhavam no Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ao chegar hoje cedo para trabalhar, a emprega do casal encontrou os corpos das vítimas caídos na sala. Moradores contaram à polícia que ouviram barulhos de tiro no condomínio no último domingo (14).

Segundo informações da polícia especializada, a porta do apartamento estava trancada, e os agentes não encontraram sinais de arrombamento.

A polícia técnica investiga várias hipóteses para o crime, embora as características encontradas no local apontem para homicídio, seguido de suicídio.