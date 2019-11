Pista oficial de atletismo está em fase final e entrega será em janeiro

Falta pouco para a entrega da pista oficial de atletismo de Campo Grande. A previsão é que até final de janeiro de 2020 o espaço já esteja apto para receber a população e os atletas para a prática e treinamento de atletismo. A obra, retomada em novembro de 2018, já está com piso sintético instalado, setores de saltos, arremessos e de lançamento prontos, além do gramado, e nas próximas semanas iniciam as pinturas das raias, e finalização das arquibancadas, grades, alojamentos e toda a iluminação específica.

Nesta segunda-feira (4) o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, vistoriou as obras e já prepara eventos para 2020. “A pista colocará Campo Grande no circuito de provas nacionais e internacionais, e já estamos preparando o calendário de ações junto com a Federação de Atletismo. Para 2020 já podemos fazer Jogos Abertos, Jogos Escolares, Jogos dos Idosos, Jogos Universitários e Jogos Paralímpicos na pista oficial”, disse, mas ressalta que é um espaço que deve ser preservado. “A pista recebe um material específico e é um ganho para Campo Grande, para nossos moradores, principalmente aos moradores do bairro Aero Rancho. Poucas cidades do Brasil têm um equipamento de esporte e lazer tão importante como esse, por isso, contamos com a colaboração da população para nos ajudar a cuidar, para que ele seja utilizado para o fim devido de treinamento de atletismo e só depois da data de inauguração”.

Jorge Luiz Raposo Junior, diretor executivo da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul comemora a pista de atletismo e diz que há pelo menos 20 competições regionais que poderão acontecer na pista oficial de atletismo. “Estamos aguardando ansiosos a entrega da pista, que depois de 30 anos sai do papel. E hoje há pelo menos 20 competições que poderão ser realizadas neste local, o que pode melhorar os índices dos atletas, trazer novos adeptos e até abrir muitas possibilidades de campeonatos brasileiros e internacionais”, comentou.

Além de estar dentro do complexo Esportivo Ayrton Senna que abriga mais de dez modalidades, o espaço receberá a certificação da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), podendo receber diversas competições, como disse o Técnico Desportivo Manoel Pires, que veio de São Paulo para analisar a obra. “São poucas as pistas que tem essas condições e que atendem as especificações da Associação. Aqui poderão acontecer muitas competições”, explicou ele reforçando que foram aplicados 6.300 metros de lona emborrachada importada da Alemanha.

Sobre a obra

A obra foi iniciada após cinco anos de entraves. O prefeito Marquinhos Trad teve que fazer gestões em Brasília ao longo de quase dois anos para resgatar os recursos alocados junto ao Ministério dos Esportes. O projeto sofreu algumas readequações para inclusão de gradil para cercar a pista e uma arquibancada de 400 metros quadrados com capacidade para 400 pessoas.

A pista tem padrão internacional, com 400 metros e 8 raias, além de iluminação específica. A obra custará R$ 7,6 milhões, sendo R$ 6,909 milhões do Ministério do Esporte e R$ 765 mil do Executivo municipal. A implantação do Projeto de Excelência Esportiva contempla a Construção de Pista de Atletismo de Alto Rendimento Oficial Classe II. Além da pista de atletismo, há o prédio de 200 m², que funcionará como alojamento e vestiário.