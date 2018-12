Pista do Aeroporto de Confins deve ser liberada na noite de hoje

A BH Airport, que administra o aeroporto de Confins em Belo Horizonte, informou que a pista do Aeroporto Internacional de BH/Confins deve ser liberada na noite de hoje (20). Na madrugada desta quinta-feira uma aeronave da Latam, que fazia a rota Guarulhos (SP) - Londres, teve que realizar um pouso de emergência no aeroporto.

Segundo a BH Airport, a pista está liberada do aeroporto de Confins está liberada com restrições e a retomada está sendo retomada pelas companhias aéreas. Por volta das 22h, o status de movimentação no aeroporto era de 44 decolagens, 53 pousos e 143 cancelamentos.

O problema no aeroporto internacional de Belo Horizonte ocorreu, segundo a BH Airport, às 1h43 de hoje, quando um avião da Latam, que fazia a rota Guarulhos–Londres, teve que realizar um pouso de emergência. Os pneus foram danificados e tiveram que ser trocados na pista para que a aeronave pudesse ser retirada do local. Os passageiros foram retirados em segurança, mas o aeroporto teve de ser fechado para pousos e decolagens. Com isso, todos os voos com destino a Belo Horizonte foram direcionados a outros aeroportos.

Para não interromper as operações de voos que saem ou chegam a Belo Horizonte, a Infraero disponibilizou o Aeroporto da Pampulha para receber as operações destinadas a Confins.

Em nota, a Latam informou que o voo LA 8084 (São Paulo/Guarulho-Londres) saiu à meia-noite e meia e teve que alternar o voo para Belo Horizonte por razões técnicas. “Durante o pouso, à 1h43, os pneus foram danificados e terão de ser trocados para possibilitar a retirada da aeronave da pista”, informou a companhia.