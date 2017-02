Piso vinílico para pessoas com renite e alergias é apresentado em mostra de decoração

Neste outono, estação em que o tempo fica mais seco, as temidas e incômodas alergias manifestam-se com maior frequência. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), estima-se que o Brasil tenha 60 milhões de pessoas alérgicas. Crianças e adolescentes são os principais afetados pela rinite, uma das alergias mais comuns com a chegada dessa estação.

Pensando nisso, a ePiso desenvolveu uma linha de revestimento vinílico com material 100% sintético (PVC), sendo indicada para essas pessoas. Hipoalergênico e antimicrobial, o piso não retém poeira ou o alojamento de micróbios e insetos. Também tem a seu favor a maleabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção e limpeza (bastando apenas um pano úmido para limpá-lo), além de ser ecologicamente correto e sustentável.

Além de todas essas vantagens, os revestimentos vinílicos da ePiso são ótimos isolantes térmicos e possuem uma textura e aspecto semelhantes à madeira, garantindo uma sensação de conforto ao espaço

Toda essa praticidade e qualidade marcaram presença na mostra Morar Mais por Menos RJ 2016 no projeto dos arquitetos Denis de Freitas e Ana Martins, que utilizaram no Apartamento do Estudante o padrão Barn, da linha Wood Planks II. O projeto, que foi idealizado para uma pessoa jovem, estudante e que gosta de viajar, precisava de um material que não acumulasse pó e fosse fácil de limpar, por isso a linha da ePiso foi selecionada. “O piso vinílico é de uma enorme praticidade de manutenção, uma simples varrida, um pano molhado nos dias que estiver mais animado e estará sempre perfeito”, afirma a arquiteta Ana.

