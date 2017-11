Pisa analisará 'competências globais' em 2018

O Pisa, o maior exame internacional do mundo, vai avaliar na sua próxima edição algumas habilidades socioemocionais. A prova atualmente cobra conteúdos de ciência, leitura e matemática e é feita por estudantes de 15 anos de cerca de 70 países.

O próximo exame será realizado em 2018. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que realiza a prova, anunciou que vai avaliar o que a entidade chamou de "competências globais" do aluno.

Segundo os documentos divulgados, a ideia do Pisa é analisar se os sistemas de ensino dos países estão "tendo sucesso em ensinar os jovens a entender o mundo globalizado e que muda rapidamente". A maneira como isso será mensurado ainda está sendo desenvolvida.

A intenção é a de checar habilidades como a de agir criativamente e eticamente, colaborando com outras pessoas. Os novos questionários do Pisa também pretendem analisar atitudes como respeito ao próximo, responsabilidade e diversidade cultural. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.