Pirelli leva pneu rosa para o GP dos Estados Unidos

Pneu foi o escolhido para demonstrar o apoio da fabricante italiana a campanha de prevenção de câncer de mama - Divulgação

A temporada 2017 da Fórmula 1 terá neste fim de semana, em Austin, no Texas, Estados Unidos, uma etapa com um objetivo ainda maior do que a definição do título do campeonato. Enquanto na pista, Lewis Hamilton, da Mercedes, pode conquistar seu tetracampeonato, o mundo estará de olho, também, em iniciativas do Outubro Rosa. Entre as empresas que apoiam esta campanha está a Pirelli, que levará seus pneus P Zero com o composto ultramacio na cor rosa.

Sendo o pneu mais macio da sua gama disponível na Fórmula 1, o ultramacio, que normalmente pode ser identificado pela cor roxa na sua lateral, foi o escolhido para demonstrar o apoio da fabricante italiana a campanha de prevenção de câncer de mama que, todos os anos, afeta milhões de mulheres e homens em todo o mundo.