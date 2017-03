Piratas da Somália liberam petroleiro capturado

Piratas da Somália que haviam capturado um petroleiro com bandeira de Comores nesta semana liberaram a embarcação e sua tripulação, disseram autoridades no fim da quinta-feira. O episódio é o primeiro do tipo na costa do país africano após cinco anos sem um grande sequestro na região.

O agente de segurança Ahmed Mohamed disse à Associated Press que os piratas desembarcaram do navio, que seguia para o porto Bossaso, com oito tripulantes do Sri Lanka a bordo. Mohamed disse que a libertação ocorreu após negociações entre lideranças locais e autoridades e os piratas, que haviam capturado o navio na segunda-feira. Os piratas não foram detidos e foram liberados após desembarcar, disse o agente.

As forças navais do Estado semiautônomo de Puntland e os piratas haviam entrado em confronto mais cedo nesta quinta-feira, após os piratas abrirem fogo. O sequestro do navio Aris 13 foi o primeiro do tipo na costa da Somália desde 2012. Patrulhas internacionais contiveram esses ataques, que chegaram a ocorrer às centenas.

O navio levava combustível de Djibuti até a capital da Somália, Mogadiscio, quando foi capturado. Os piratas disseram às autoridades que o único motivo para o sequestro foi fazer um protesto contra a pesca ilegal na área, que ameaçava o modo de vida deles, mas não um pedido de resgate, segundo Mohamed. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários