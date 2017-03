Piratas da Somália exigem resgate por petroleiro, diz força da UE

A Força Naval da União Europeia afirmou que homens armados da Somália exigem um resgate para liberar um petroleiro que eles capturaram. Em comunicado na noite da terça-feira, a força disse que a operação finalmente fez contato com o capitão do navio, no fim da tarde, e ele confirmou que homens armados estavam a bordo do navio-tanque Aris 13, com bandeira de Comores.

O sequestro ocorreu na segunda-feira, o primeiro do tipo a envolver uma grande embarcação comercial na costa da Somália desde 2012.

Um pirata somali que disse estar em contato com os homens armados presentes no barco disse que o valor a ser pedido como resgate ainda não foi decidido. Fonte: Associated Press.

