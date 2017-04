Pintura gigantesca de Arara Azul em hotel de Campo Grande será revitalizada

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, participou do evento / Divulgação

Considerada um dos cartões-postais de Campo Grande e até atrativo turístico, a gigantesca pintura da arara azul no prédio do Hotel Bristol Exceler Plaza será revitalizada após 22 anos. Durante o coquetel de lançamento da revitalização nesta quarta-feira (19) no restaurante do hotel, o artista plástico Cleir Ávila, criador da obra, explicou que todo o processo de revitalização deve durar cerca de 45 dias. O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, participou do evento representando o Governo do Estado e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Para Bruno é muito importante que o turismo tenha empreendedores e citou como exemplo o diretor do Hotel, Armando Araújo. “Porque o turismo é feito pelo trade, pelo empresariado. Vocês são os grandes responsáveis pela atividade turística de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Contem com a Fundtur para trabalharmos juntos em prol do turismo do nosso estado. Parabéns aos apoiadores desse projeto e parabéns ao Cleir por essa obra, que já faz parte da história da cidade”, ressaltou o diretor-presidente.

A revitalização, que trará contornos mais nítidos e cores mais fortes à pintura feita em 1995, conta com o apoio do Sicredi e do Hotel Bristol Exceler Plaza. Quem quiser conferir a obra é só observar a fachada lateral do prédio do hotel, localizado na Avenida Afonso Pena em frente à Igreja Perpétuo Socorro.

