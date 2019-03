Pinga Ni Mim consolida sucesso do sertanejo no carnaval de SP

Quando teve a ideia de criar um bloco de carnaval que tocasse música sertaneja, a produtora de eventos Nathália Takenobu, de 33 anos, pensava em duas coisas.

Primeiramente, queria suprir uma carência pessoal, o outro, que o carnaval paulista fosse conhecido Brasil afora por sua diversidade.

"Sou de Presidente Venceslau e sentia muita falta da música que cresci ouvindo aqui em São Paulo", disse Nathália, uma das idealizadoras do bloco que desfila agora no Parque do Ibirapuera.

Assim surgiu o conceito, sucesso desde a primeira edição, em 2017. "A gente não tinha nenhuma certeza de que daria certo, mas atingimos o dobro do público esperado", conta.

O sucesso foi tanto que surgiram nesse ano outros blocos dedicados ao estilo musical - neste domingo, 3, no Parque do Ibirapuera, o cantor Michel Teló apresentou a primeira edição do Bem Sertanejo. No mesmo local, a expectativa do Pinga Ni Mim é receber um público ainda maior que os 250 mil do ano passado.

A grande novidade para o carnaval 2019 é a parceria com o Villa Country, casa noturna da zona oeste da capital.

"É uma ideia que a gente tinha desde o ano passado", explica Carlinhos Anhaia, guitarrista da banda do Villa Country, sobre se apresentar em um bloco. "Com o pessoal do Pinga Ni Mim, conseguimos evitar a burocracia que existe pra se abrir um bloco novo e pudemos aliar nosso público ao deles".

A ideia é aprovada por foliões de todas as idades. "Isso aqui une as duas melhores coisas do Brasil: carnaval e sertanejo. Eu venho todo ano", disse Viviane Martins, de 23. Pela primeira vez, ela trouxe a mãe, Regina, de 50, para a folia. "Nunca tinha ido a um bloco e estou adorando, o clima aqui é muito bom", disse a mãe.

Para o diretor do Villa Country, o sertanejo tem a cara do carnaval de São Paulo. "Morei em Salvador e por lá já tinha trio de sertanejo no carnaval. Não faz sentido não ter aqui, numa cidade que por si só já é uma mistura de ritmos", disse Hélio Luccats, de 40. A festa no Ibirapuera começou por volta das 13h00 e deve seguir até às 19h.