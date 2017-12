Piloto de Campo Grande fica com o vice e santista leva o título na Fórmula Vee

Em sua primeira temporada na categoria, foi também o primeiro título de Lélio Assumpção no automobilismo - Divulgação

O jovem piloto santista Lélio Assumpção venceu neste domingo em Campo Grande e conquistou o título da Copa do Mato Grosso do Sul de Fórmula Vee. O sul-mato-grossense Denis Pedrosa chegou em quarto lugar e ficou com o vice-campeonato.

Em sua primeira temporada na categoria, foi também o primeiro título de Lélio Assumpção no automobilismo. O piloto de Santos (SP), aos 20 anos, fez uma prova marcada por muita emoção e decidida nas últimas voltas.

Para Wilsinho Fittipaldi, consultor da FVee, a vitória de Lélio mostra como jovens pilotos podem crescer no automobilismo. “O objetivo da Fórmula Vee é este: dar oportunidade a novos pilotos, numa categoria acessível e de baixo custo. É com projetos assim que o Brasil pode, em pouco tempo, voltar a ter representantes na Fórmula 1. Para o Lélio, ainda falta muito para chegar lá. O caminho é longo e trabalhoso. Mas sempre tem um começo.”

Lélio Assumpção terminou o campeonato com 61 pontos, contra 56 de Denis Pedrosa, que liderava a competição, mas chegou em quarto lugar na prova.

“É uma alegria enorme, principalmente por tudo que passei até chegar aqui”, disse Lélio Assumpção. “Ouvi muito os conselhos do Wilsinho, procurei aprender a cada prova e melhorar sempre. O resultado está aí. Espero que seja o primeiro de muitos títulos.”

“Procurei lutar até o final e fazer o melhor”

Denis Pedrosa disse que, ao contrário da etapa anterior, em julho, quando venceu uma prova, o carro não estava tão bom: “Fiz o máximo que pude, mas durante todo o fim de semana não consegui alcançar os pilotos paulistas, que estavam muito mais rápidos do que eu. Procurei lutar até o final e fazer o melhor.”

O sul-mato-grossense lamentou também não ter tido o apoio de outros pilotos locais para ajudar na briga pelo título. “Eu corri sozinho contra o Lélio e todos os demais pilotos que vieram para Campo Grande. Acabou sendo uma disputa um pouco injusta. Mas corridas são assim mesmo”, afirmou.

Para Pedrosa, a perda do título foi dolorida, mas as duas etapas da FVee em Campo Grande foram uma vitória para a cidade. “Há algum tempo o automobilismo estava quase morrendo aqui. Procurei ajudar e me dedicar a erguer o esporte na capital e no Mato Grosso do Sul. Espero agora que nós, pilotos, tenhamos mais apoio e que possamos ter mais competidores nas próximas provas.”

Um passo para o futuro

Para Lélio Assumpção, a FVee tem comprovado a sua tradição de 50 anos na formação e revelação de jovens pilotos. “Eu aprendi a pilotar aqui. Com um carro simples e barato, prevalece a qualidade do piloto. É um ótimo lugar para começar e, a partir daqui, buscar sonhos maiores. Até onde posso ir, ainda não sei. Mas tenho certeza que já tenho uma boa base para seguir em frente.”

Além da vitória e do título de campeão no Mato Grosso do Sul, Lélio Assumpção cravou durante a prova o recorde da pista de Campo Grande, com o tempo de 1min43s568. A marca anterior era de Zigomar Júnior, em julho deste ano, com a pole position de 1min43s600.

Mais provas em Campo Grande em 2018

Para 2018, a FVee pretende aumentar o número de etapas em Campo Grande, de duas para quatro. Um projeto para incrementar a categoria já foi apresentado por Wilsinho Fittipaldi ao Governo do Mato Grosso do Sul e também à Prefeitura de Campo Grande, além de empresários locais.

Segundo Wilsinho, o objetivo é estimular as competições de automobilismo no Autódromo Internacional de Campo Grande e promover atividades como cursos de pilotagem, treinamento de direção defensiva e ações para levar o esporte às escolas.

Para saber mais sobre a FVee, acesse www.fvee.com.br





Resultado da prova de domingo (3/12) em Campo Grande, 2ª bateria da segunda etapa da Copa do Mato Grosso do Sul de FVee:

1) Lélio Assumpção, 24min34s374

2) Cristiano Denardi, a 0s609

3) Zigomar Júnior, a 2s762

4) Denis Pedrosa, a 17s239

5) Augusto Santin, a 17s675

6) George Pereira, a 19s249

7) Flavio Leit, a 2 voltas

8) Geraldo Barbeta, a 4 voltas

9) Fernando Toledo, a 6 voltas

Resultado da prova de sábado (2/12) em Campo Grande, 1ª bateria da segunda etapa da Copa do Mato Grosso do Sul de FVee:

1) Cristiano Denardi, 26min26s023

2) Lélio Assumpção, a 0s578

3) Zigomar Júnior, a 10s686

4) Denis Pedrosa, a 18s892

5) Augusto Santin, a 41s559

6) Willian Bernardes, a 41s902

7) Flavio Leit, a 1min07s845

8) Geraldo Barbeta, a 4 voltas

9) Willian Ayer, a 5 voltas

10) George Pereira, a 12 voltas

Classificação final da Copa do Mato Grosso do Sul de FVee:

1) Lélio Assumpção – 61 pontos

2) Denis Pedrosa – 56

3) Cristiano Denardi – 48

4) Zigomar Júnior – 46

5) Augusto Santin – 16

6) Flavio Leit – 16

7) Paulo Cesar Bepe – 14

8) Renato Gouveia – 14

9) Suzane Carvalho – 12

10) Luis Domingues – 8

11) George Pereira – 7

12) Willian Bernardes – 6

13) Toninho da Luz – 6

14) Geraldo Barbeta – 6

15) Paulo Cesar Santos – 3

16) João Marcelo Cunha – 3

17) Fernando Toledo – 2

18) Willian Ayer – 2

19) Celimary Meirelles – 1