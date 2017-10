Piccin marca presença em lançamento da Campo Grande Expo 2018

A feira que já nasceu com grande potencial, tem como objetivo levar conhecimento técnico, cultural, capacitação, demonstrações de campo e oportunidades de negócios aos produtores da região - Divulgação

O Centro-Oeste brasileiro é liderança quando se fala em produção agrícola, especialmente quando se fala em soja e milho. Para mostrar o que há de mais moderno em tecnologia no preparo de solo a estes produtores que despontam na produção do Brasil, a Piccin Tecnologia Agrícola, de São Carlos/SP, em parceria com a representante na região Comak, levará e demonstrará a eficiência de seus equipamentos durante a primeira edição do Campo Grande Expo 2018 evento que acontecerá na capital sul-mato-grossense no espaço Terra Nova Eventos, de 16 a 20 de julho do próximo ano.

A feira que já nasceu com grande potencial, tem como objetivo levar conhecimento técnico, cultural, capacitação, demonstrações de campo e oportunidades de negócios aos produtores da região. Para apresentar o evento e dar o pontapé inicial, será realizado já neste ano, no dia 4 de novembro, o lançamento oficial, com demonstração a campo do preparo do solo de áreas experimentais que serão implementadas no local. Este é o primeiro de três eventos que estão planejados para acontecer antes da feira e deve receber pelo menos 400 convidados entre autoridades importantes do agronegócio, produtores rurais da região, estudantes, empresas e a imprensa nacional.

De acordo a Coordenadora de Marketing da Piccin, Karen Moralles, haverá na ocasião a demonstração de como se deve fazer uma boa preparação de área de plantio com implementos modernos e que a empresa dispõe de mais tecnológico hoje para o produtor. “Levaremos para a abertura da área de experimentos, o Escarificador Com Controle Remoto EPCR, a Grade Aradora GAICR de 28 discos, o distribuidor Master 12000 DH BI S INOX e a grade niveladora GNPCR de 32 discos. Destaques do portfólio da Piccin”, destaca a profissional.

Expansão no mercado de MS - A revenda da Comak, parceira a oito anos da Piccin no Mato Grosso do Sul, atua há mais de 40 anos e segundo o diretor comercial da empresa, Álvaro Fialho, a cada ano a venda de implementos da marca tem aumentado em média 30%. “Os equipamentos que mais vendemos são os distribuidores de calcário e as grades aradoras. Eles têm uma aceitação muito boa no mercado, são produtos de muita qualidade e confiança. O produtor rural que adquire fica muito satisfeito e volta a comprar Piccin porque Confia na marca”, destaca.

Nos últimos anos a presença da Piccin no Estado tem se intensificado. “Esse crescimento se deve além da qualidade dos produtos, também ao ótimo trabalho que a empresa através de seu representante, que tem feito junto a muitas revendas a abertura de novos mercados. Sem dúvida esse estreitamento tem impacto nos resultados”, completa Álvaro.

O evento – A feira será realizada pela Certfica Agro, e é um evento focado em negócios, com foco na agricultura de precisão, equipamentos que utilizam a tecnologia para aumento de produtividade e diminuição de desperdício. A Campo Grande Expo aposta no Agronegócio 4.0 e promoverá cinco dias de programação em 34 hectares de área total, com dia de campo, leilões, 71 estandes, treinamentos, palestras, rodada de negócios, resultados de provas, animais e consórcio de lavoura, aliando o melhor da pecuária e agricultura. A organização espera um público de mais de 20 mil visitantes.

A Piccin acredita que a região Centro-Oeste era carente de um evento desse porte e que isso vai de encontro ao que a empresa tem como premissa. “Estamos empolgados com essa nova oportunidade que o produtor do centro-oeste tem em vivenciar as novidades no agronegócio. Sem dúvida não poderíamos deixar de fazer parte desse marco para a agricultura do Mato Grosso do Sul e de todo o Centro-Oeste”, ressalta Karen.