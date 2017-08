PIB do setor de transporte e logística registrou um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre de 2017

Após nove trimestres consecutivos de resultados negativos, o PIB (Produto Interno Bruto) do setor de transporte e logística registrou um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre de 2017, se comparado ao último trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e evidenciam também o crescimento no PIB geral do Brasil, em 1%, no mesmo período em questão.

Visando contribuir para o desenvolvimento do setor logístico no País, algumas empresas vem desenvolvendo tecnologias que proporcionam mais eficiência e produtividade a um custo-benefício interessante. Para atender as principais necessidades do cliente na gestão financeira dentro deste segmento, a Finnet, empresa brasileira de TI pioneira no desenvolvimento de soluções para fluxos de dados financeiros, disponibiliza a ferramenta Gestor de Documentos Eletrônicos na Web, o GD-e Web, que promete uma redução de 50% e 80% com relação aos custos operacionais.

A solução contempla os processos de emissão de documentos eletrônicos fiscais para a venda e transporte de produtos. Desta forma, qualquer procedimento de compra e venda de uma mercadoria é acompanhado pela área de emissão de documentos, garantindo a agilidade na distribuição, por meio de três módulos: o Conhecimento do Transporte (CT-e), Guia de Recolhimento de Tributos (GNRE) e o MDE. Entre os benefícios da solução estão a agilidade na autorização de NFE's, emissão de guias (GRNE), redução da digitação, integração bancária, aperfeiçoamento na eficiência logística e geração automática de arquivos de pagamento, além de melhorar a comunicação com a cadeia de suprimentos.

“A operação logística evolui constantemente, por isso desejamos apostar no segmento. Encher um container, por exemplo, leva 15 minutos, mas constatamos que havia um gargalo neste tempo, já que as empresas não conseguiam efetuar o pagamento online do tributo e receber o comprovante para despachar o caminhão. Por meio da nossa solução, desenvolvemos um processo de pagamento de tributo expresso. Ou seja, o banco confirma automaticamente o pagamento, a guia pode ser impressa e o caminhão é liberado, tudo isso em um curto espaço de tempo. O custo-benefício oferecido às empresas é muito atrativo, principalmente as que desejam melhorar a performance. Temos cases de clientes que reduziram entre 50% e 80% o custo operacional e tiveram um ganho expressivo na velocidade de entrega”, explica o CEO da Finnet, Yoshimiti Matsusaki.

Outra empresa que atua em parceria com a tecnologia no segmento é a GTP, pioneira na criação e implementação de soluções de automação por meio do uso das tecnologias de RFID (Radio Frequency Identification), RTLS (Real Time Location System) e Telemetria. A empresa oferece ao mercado a única ferramenta de inventário integrada com softwares de geolocalização e sensores em drones, usada para controlar com precisão estoques, evitando perdas e otimizando custos de forma automatizada e sem interferência humana. A solução promete gerar economia de 90% no custo de realização de inventários.

Por conta de uma parceria firmada com a norte-americana Zebra, líder global em soluções para rastreamento, o drone utiliza a tecnologia RTLS. Os sensores aéreos determinam a rota de voo e geram dados que são automaticamente cruzados com o WMS (Warehouse Management System), realizando assim o inventário de forma precisa. Capaz de medir a distância relativa entre a altura onde está e a dos paletes, o drone envia imagens em tempo real do estoque por meio de telemetria e calcula a quantidade de produtos existentes no armazém. “Durante o sobrevoo, todas as quantidades de produto são confrontadas com os volumes armazenados, as entradas e as saídas. O saldo será o resultado real do estoque. A geolocalização faz em minutos o que antes era feito em até duas horas por um ou dois funcionários”, explica o Chief Solution Architect da GTP, Jorge Fragoso.

O drone já foi testado em duas das maiores empresas do País. Em uma delas, do mercado de óleo e gás, foi aplicado para gestão de ativos e construção de dutos de transporte de óleo entre duas refinarias distantes 50 km. Na outra, do setor de bebidas, gerou redução de 90% nos custos operacionais com inventário. O sistema também monitora e localiza em tempo real a movimentação de paletes, empilhadeiras e pessoas, prevenindo assim acidentes ao emitir um sinal para o colaborador e para o veículo.

Veja Também

Comentários