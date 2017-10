PIB da China tem expansão anual de 6,8% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da China avançou 6,8% no 3º trimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

A leitura veio em linha com a estimativa de economistas consultados pelo Wall Street Journal, mas representa uma desaceleração ante o avanço de 6,9% da economia chinesa na primeira metade do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.