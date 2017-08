PIB alemão cresce 0,6% no 2º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro e apresentou expansão anual de 2,1% no mesmo período, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas alemã, a Destatis.

Os números vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas em meados deste mês.

Em termos anualizados, o avanço do PIB alemão entre abril e junho foi de 2,5%, como já havia sido calculado anteriormente.

Segundo a Destatis, a maior economia europeia foi impulsionada no segundo trimestre por aumentos nos investimentos de empresas e de gastos de famílias. Fonte: Dow Jones Newswires.

