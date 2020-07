Pianista Nelson Ayres abre Festival Emesp em Casa

A Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim inicia hoje (6) um festival online de recitais de ex-alunos e workshops com especialistas da área. A programação, que é gratuita e se estenderá até o dia 31 deste mês, será toda transmitida pelo canal mantido pela instituição no YouTube.

O primeiro vídeo do Festival #EmespEmCasa, a ser veiculado a partir das 15h desta segunda-feira, introduz o público a uma discussão sobre a administração da carreira musical. A atividade será conduzida pelo regente e pianista Nelson Ayres, arranjador de álbuns de Milton Nascimento e Chico Buarque.

Outros temas que serão abordados ao longo do evento são composições de choro, gênero da música popular brasileira, como dar visibilidade aos trabalhos musicais por meio das redes sociais e técnicas de autogravação. Do dia 20 ao dia 24, serão ministradas aulas pelo cravista e regente Jacques Ogg, professor do Conservatório Real de Haia.

A programação completa pode ser conferida no site da Emesp.