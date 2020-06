PGE reforça equipe de procuradores na Sucomp

Três novos procuradores irão reforçar a equipe de Coordenadoria Jurídica da Superintendência de Compras e Materiais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - (Foto: Elaine Paes)

Três novos procuradores irão reforçar a equipe de Coordenadoria Jurídica da Superintendência de Compras e Materiais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A resolução com a lotação dos procuradores Jéssica Campos Savi, Natalie Brito Garcia e Rafael Koehler Sanson, foi publicada na edição nº 10.201 do Diário Oficial do Estado.

Para a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, que recepcionou os novos integrantes da CJUR-Sucomp nesta terça-feira (23), o novo modelo implementado na SAD reforça a importância estratégica do setor de Compras Governamentais.

“Ao atuar de forma especializada, a Coordenadoria Jurídica da Sucomp está focada em um trabalho célere e bem respaldado. Uma vez que o setor exige um olhar técnico e de especificidade, o apoio aos servidores na consecução e execução dos processos é de extrema relevância”, ressalta a titular da SAD.

O ato também foi acompanhado pela procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Rahim, o procurador-geral adjunto, Ivanildo Silva da Costa, a coordenadora jurídica da Sucomp, procuradora Vanessa Mesquita, além da superintendente de Compras e Materiais, Muriel Moreira.