PGE publica notas de provas de Direito Administrativo e Seguridade Social de concurso para procurador do Estado

Campo Grande (MS) – A Procuradoria-Geral do Estado divulgou nesta quarta-feira (3), em Diário Oficial, a relação de candidatos com as respectivas notas obtidas na Prova Escrita do Grupo II (Direito Administrativo e Seguridade Social) do XIII Concurso Público para Procurador do Estado.

A publicação traz duas listas, a primeira de ampla concorrência e a segunda de candidatos inscritos como negros. A divulgação revela as notas dos candidatos que alcançaram a nota mínima 5,0 ou superior na Prova Escrita do Grupo II – Direito Administrativo e Seguridade Social do XIII Concurso Público para Procurador do Estado, em ordem decrescente de pontuação.

Todos os candidatos, inclusive os que não obtiveram a nota mínima, poderão ter acesso à pontuação no site www.concurso.ms.gov.br, na “Área do Candidato”.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

