PGE publica no Diário Oficial a criação do Núcleo de Gestão Estratégica

Campo Grande (MS) – A edição nº 9.736 do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a publicação da criação do Núcleo de Gestão Estratégica da Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul (NGE/PGE-MS); a institucionalização da missão, visão e valores e ainda os objetivos da instituição para o Planejamento Estratégico 2018/2023, bem como seu Mapa Estratégico.

Está definido que primordialmente o NGE atuará:

na gestão do Planejamento Estratégico, sendo responsável por seu desenvolvimento, monitoramento da execução e posterior avaliação nos termos definidos pela administração superior;

como Escritório de Processos oferecendo suporte aos processos críticos, auxiliando no mapeamento e, caso necessário, na remodelagem de processos;

como Escritório de Projetos dando suporte aos projetos estratégicos, auxiliando tanto no planejamento e na execução como também na disseminação de boas práticas, o gerenciamento do portfólio de projetos estratégicos;

na estatística e inteligência gerencial, ficando responsável pela análise estatística da atuação da PGE, oferecendo insumos de utilidade para a tomada de decisão;

na disseminação e engajamento no modelo de gestão, realizando reuniões, oficinas, capacitações e eventos periódicos buscando a participação de todos, comunicando a estratégia e coletando sugestões.

Procuradoria

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) tem como missão representar o Estado na defesa do interesse público com foco na legalidade, eficiência e probidade dos atos administrativos para viabilizar a implementação das políticas públicas em benefício da sociedade, tendo como visão estabelecer-se como instituição exclusiva na atuação consultiva e judicial, com foco no controle da legalidade, legitimidade e licitude dos atos administrativos, na proteção do patrimônio público, na forma preventiva e consensual de resolução de conflitos e na defesa efetiva das suas prerrogativas constitucionais.

Também está instituído o Mapa Estratégico, que apresenta o passo a passo para garantir que a Visão e a Missão da PGE sejam alcançadas. Mais detalhes e informações só acessar o DOE nas páginas 1 e 2.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues