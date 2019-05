PGE firma parceria com a Assembleia Legislativa para exibição de programa e ações conjuntas das escolas

Campo Grande (MS) – A Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) assinaram, nessa quarta-feira (8.5), o Termo de Cooperação Técnica e também um Protocolo de Intenções entre as escolas das duas instituições. As assinaturas ocorreram na Sala da Presidência da Casa de Leis.

O acordo trata da produção e exibição do programa “PGE em Ação” pelo canal da TV ALMS. A data de início da veiculação do programa ainda não foi definida. Além de assuntos de interesse da população, o “PGE em Ação” vai trazer temas relevantes para o público da Procuradoria Estadual.

De acordo com a procuradora-Geral, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, o ato da assinatura é histórico para a PGE. “É uma alegria participarmos deste momento. Pela primeira vez, a PGE vai ter um programa que terá a oportunidade de falar sobre a sua essência. Vamos mostrar as atribuições, a dinâmica dos trabalhos realizados pelos advogados públicos, as ações da PGE e sua importância para Mato Grosso do Sul”.

Para o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, quem ganha com acordos como esse é a população. “Essas parcerias são muito importantes. A proximidade que a PGE tem com a Assembleia Legislativa já é grande, agora, com a assinatura desses documentos vai aproximar ainda mais, além de levar para a população uma prestação de serviço de boa qualidade. Estamos de portas abertas, temos na grade de programação 26 programas com conteúdos diversificados e a previsão é de que, ainda neste semestre, exibiremos todo esse conteúdo em canal aberto pela TV Educativa”.

Pela ALMS, assinaram os documentos o presidente, deputado Paulo Corrêa, o gerente de Rádio e TV ALMS, Maurício Picarelli e, como testemunha, o deputado Marçal Filho.

Outras parcerias

Já a parceria firmada entre as duas escolas – Superior de Advocacia Pública (Esap/PGE) e do Legislativo Senador Ramez Tebet (ALMS) – a intenção é multiplicar conhecimentos e experiências. Sobre essa nova fase a procuradora e diretora da Esap, Ludmila dos Santos Russi de Lacerda, disse do desejo de colocar em prática as ideias e projetos. “É uma felicidade participar deste momento de inovação, de troca de talentos, trabalhos, experiências, e quem ganha com tudo isso também é a população, com a qualificação dos servidores”.

O documento foi assinado também pelo gerente da Escola do Legislativo da Casa de Leis, Ben-Hur Ferreira, que acrescentou: “quem produz é o ser humano, por mais tecnologia que exista, então, ter esta parceria para aperfeiçoar, capacitar, os servidores é a soma de esforços para um bem maior”.

Na ocasião, esteve presente o procurador da PGE, Ivanildo Silva da Costa. Já os vereadores da Câmara Municipal, João Rocha (presidente da Casa de Leis) e Carlão também assinaram um Termo de Cooperação Técnica que prevê a exibição de duas horas diárias de programas editados e duas da sessão ordinária e das audiências públicas na grade da TV Assembleia.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Saul Schramm