PGE estará presente em webinar do Tribunal de Contas do Estado

O evento discutirá o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (16.7), das 15h às 17h, será realizado o webinar “Lei de socorro aos estados e municípios (LC 173/2020)”. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) em parceria com o Projeto Pauta 3 e com o apoio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex).

O presidente do painel será o corregedor-Geral e conselheiro do TCE/MS, Ronaldo Chadid. Entre os 11 convidados painelista está a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim.

“É uma honra representar a PGE em um evento desse porte e discutir um tema tão importante entre tantas autoridades preocupadas em esclarecer e debater o assunto neste momento delicado pelo qual passamos”, afirma.

O objetivo do encontro é informar sobre as mudanças trazidas pela Lei Complementar 173/2020 e orientar os jurisdicionados no momento de pandemia do novo coronavírus (covid-19). O webinar também é aberto à população em geral e os interessados em acompanhar os debates têm até o dia 15 de julho para se inscreverem no endereço eletrônico .

Confira abaixo a programação:

Karla Tatiane – Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Foto: Divulgação