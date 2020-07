PGE em Ação exibe entrevista sobre atuação das procuradorias estaduais em época de pandemia

Campo Grande (MS) – O doutor em Direito Administrativo, Guilherme Carvalho, convidado palestrante do webinar “Atuação Consultiva das Procuradorias Estaduais frente à pandemia da covid-19”, da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap) – com mais de 60 participantes –, trouxe à tona diversos pontos relevantes durante sua fala:

• As leis federais nº 8.666/1993 e nº 13.655/2018;

• O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC);

• O decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

• O atual papel da advocacia pública e a importância daqueles que estão à frente dessa missão.

Ele ainda abordou na entrevista para o PGE em Ação como as procuradorias estaduais atuam de forma consultiva para resguardar os interesses da Administração Pública e do cidadão.

Esta edição do programa também tem a participação da diretora da Esap, Ludmila Santos Russi.

Karla Tatiane, PGE