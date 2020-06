PGE em Ação apresenta área responsável por orientar gestores públicos

Em um novo programa, o PGE em Ação exibe um dos eixos de atuação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) - (Foto: SECOM GOV MS)

Em um novo programa, o PGE em Ação exibe um dos eixos de atuação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS). O procurador-geral adjunto do Estado do Consultivo, Ivanildo Silva da Costa, apresenta a área responsável por orientar os gestores públicos em relação aos processos administrativos.

Durante a entrevista, ele explica sucintamente a rotina dos trabalhos e a importância dos profissionais que atuam junto com ele neste segmento da PGE. Vale ressaltar que a gravação do programa foi realizada antes da crise da Covid-19.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Escola Superior de Advocacia Pública (Esap) e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição dos cidadãos.

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às 11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa – canal 4.1 (tv aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição.