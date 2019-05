PGE e AL assinam Termo de Cooperação para exibição de programa

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de produzir e veicular na grade de programação da TV Assembleia o programa “PGE em Ação”, o legislativo e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) assinam um Termo de Cooperação Técnica nesta quarta-feira (8.5), às 17h, na sede da Assembleia Legislativa.

O “PGE em Ação” é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Escola Superior da Advocacia Pública (Esap) e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição da população.

A procuradora-Geral, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, afirma que esta parceria aproximará a PGE da população. “A PGE está muito entusiasmada com a assinatura desse termo para a realização do programa PGE em Ação. A ideia é mostrar para a sociedade a importância dos serviços prestados pela PGE de Mato Grosso do Sul para a execução das políticas públicas. Então, o PGE em Ação vai ter um enfoque jurídico e vai mostrar, para a população interessada, nossos serviços e os reflexos dele para a sociedade. É um desafio, algo novo, que estamos engajados para que seja um projeto de sucesso”.

O Termo de Cooperação Técnica tem vigência de 12 meses, com início a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes, mediante Termo Aditivo, por períodos sucessivos até o limite de 60 meses, devendo ser sempre justificada a cada prorrogação a manutenção da finalidade almejada com o projeto.

Entre às atribuições da AL estão a de elaboração, produção, finalização da identidade visual e do roteiro do programa “PGE em Ação” e o de fornecimento dos vídeos do programa em formato e mídia compatíveis com publicação em sites e aplicativos.



Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues