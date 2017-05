Campo Grande (MS) – A Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (12) o resultado dos recursos interpostos em face da Prova Escrita do Grupo II – Direito Administrativo e Seguridade Social do XIII Concurso Público para Procurador do Estado.

Os detalhes estão disponíveis na página 2 do DOE-MS. Clique aqui para conferir.

