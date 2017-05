PGE divulga nota de candidatos na 3ª prova de concurso para procurador do Estado

Campo Grande (MS) – A Procuradoria-Geral do Estado divulgou nesta quinta-feira (18) as notas de candidatos que fizeram a Prova Escrita do Grupo III (Direito Tributário, Civil e Empresarial) do XIII Concurso Público para Procurador do Estado.

A relação nominal de quem participou do certame, com as respectivas notas, pode ser conferida na página 3 da edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Conforme a publicação, foram divulgados nomes daqueles que alcançaram nota mínima 5,0 ou superior na Prova Escrita do Grupo III.

Todos os candidatos, inclusive os que não obtiveram a nota mínima, poderão ter acesso às pontuações obtidas na Prova Escrita do Grupo III – Direito Tributário, Civil e Empresarial no site www.concurso.ms.gov.br.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

