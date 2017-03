A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou nesta terça-feira (7) o ensalamento de candidatos para provas escritas do XII Concurso Público para Procurador do Estado / Divulgação

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou nesta terça-feira (7) o ensalamento de candidatos para provas escritas do XII Concurso Público para Procurador do Estado.

As provas serão realizadas na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), unidade de Pós-Graduação, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 1.811, no Centro de Campo Grande, nos dias 21, 22 e 23 de março.

Todos os detalhes foram publicados na página 12 do Diário Oficial do Estado (DOE-MS). Clique aqui para conferir.

Veja Também

Comentários