PGE abre inscrições para processo seletivo simplificado para acadêmicos de Direito

Campo Grande (MS) – O período de inscrições para o 1º Processo de Seleção Simplificada de acadêmicos de Direito para composição de cadastro de reserva do Programa de Estágio Remunerado na modalidade não-obrigatório, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado (PGE) será de 14 a 23 de maio.

O estágio poderá ser exercido em qualquer uma das unidades da PGE: Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas e Brasília (DF), conforme a necessidade da Administração.

Para participar do Processo de Seleção os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos: ser brasileiro, estar cursando os dois últimos anos do curso de Direito, em instituições oficiais e reconhecidas pelo MEC; estar quite com o serviço militar, se homem; estar no gozo dos direitos políticos; gozar de saúde física e mental; e, ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pelo e-mail (pag@pge.ms.gov.br), até às 17h do dia 23 de maio (horário de Mato Grosso do Sul) conforme orientações do edital.

O Processo de Seleção simplificada consistirá em duas etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira de análise curricular com histórico escolar e, a segunda, de entrevista.

A classificação dos habilitados será feita pela ordem decrescente da nota final de classificação atribuída a cada um deles.

Mais informações podem ser esclarecidas a partir da página 3, na edição 9.898, do Diário Oficial do Estado.

Karla Tatiane – Procuradoria Geral do Estado (PGE)

Foto: Divulgação