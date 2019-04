PGDI deve ser preenchido por líderes e gestores de equipes até o dia 30 de abril

O período para preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) foi ampliado novamente para 30 de abril, conforme edital veiculado na edição desta segunda-feira (15) no Diário Oficial do Estado. A coordenadora do Programa de Gestão por Competência, Ana Carolina Verbisck, esclarece o motivo da prorrogação.

O PGDI é a ferramenta que as gerências e chefias de equipe utilizam para planejar, negociar e definir as entregas, as competências e as ações de desenvolvimento que o servidor realizará durante o ano e sobre a qual ele será avaliado. Sobre a importância dele Ana Carolina avalia.

Todos os servidores públicos civis, efetivos e comissionados, gerentes ou não, devem ter seus PGDIs.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Elaine Paes