PF realiza operação contra fraude previdenciária no Tocantins

Policiais federais estão realizando, em Tocantins, uma operação para desarticular um suposto esquema criminoso de desvio de recursos da Previdência Social. Com o apoio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a PF estima que os investigados causaram um prejuízo de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Mais de 50 agentes participam da Operação Tempo Perdido. Com autorização da 4ª Vara Federal do Tocantins, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão temporária, 12 mandados de busca e apreensão de provas em endereços ligados aos investigados e 13 mandados de intimação de suspeitos. A Justiça também autorizou o afastamento de dois ocupantes de cargos públicos de suas funções, mas até o momento, nem a Seção Judiciária do Tocantins, nem a PF, forneceram informações sobre estes funcionários públicos.

Os mandados de intimação estão sendo cumpridos no Tocantins, em Minas Gerais e no Distrito Federal. A PF diz já ter indícios que apontam o envolvimento dos investigados com associação criminosa, corrupção passiva e ativa e peculato.

O nome da operação, Tempo Perdido, é uma referencia ao tempo de contribuição que faltava aos investigados para que pudessem obter seus benefícios licitamente.