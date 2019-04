PF prende três pessoas com 23 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal (PF) prendeu três pessoas e apreendeu 23 kg de cocaína, que estavam sendo enviados para o exterior, no Aeroporto Internacional do Galeão. As apreensões foram realizadas na sexta-feira (19) e divulgadas somente neste sábado (20).

Um homem foi preso à tarde, portando 3 kg de cocaína, escondidos no forro de sua mala. Ele vinha de Vitória (ES), com destino a Toulouse, na França. À noite, os agentes da PF prenderam um casal, que levava aproximadamente 20 kg de cocaína, escondidos em três malas e diluídos em diversos frascos de cosméticos.

O casal tentava embarcar em um voo com destino final a cidade de Bruxelas, na Bélgica. As informações foram divulgadas pela assessoria da PF.