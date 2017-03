PF prende quatro suspeitos de envolvimento com pornografia e abuso infantil

Pelo menos quatro pessoas foram presas durante a Operação Resgate, deflagrada hoje (22) pela Polícia Federal (PF) em Praia Grande, litoral paulista. O foco da ação era identificar suspeitos de produzir e distribuir pela internet uma grande quantidade de arquivos com imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes

Segundo as informações da PF, a investigação identificou a distribuição em um site internacional de fotos da exploração sexual, feitas por moradores da Baixada Santista. A operação, que começou em janeiro deste ano, identificou cinco possíveis locais de onde as imagens eram compartilhadas. As quatro pessoas investigadas tiveram a prisão preventiva decretada por envolvimento com estupro de crianças com quem conviviam.

Os investigados vão responder pela prática dos crimes previstos nos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que vão de 1 a 15 anos de reclusão, além de multa.

