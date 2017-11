PF prende quatro em Cumbica com sabonetes recheados de cocaína

A Polícia Federal prendeu na noite desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, quatro passageiros tentando embarcar com drogas para o exterior. Funcionários que operam os aparelhos de raio-x acionaram os policiais devido a existência de "substância orgânica" no interior da mala de dois homens que embarcariam em voo com destino a Délhi, na Índia.

Os agentes revistaram as malas, na presença de seus donos e de testemunhas, e encontraram os sabonetes. O material "suspeito" foi submetido ao aparelho espectrômetro massa, que indicou sua contaminação pela droga cocaína.

Durante a realização dos exames, duas malas, pertencentes a outros dois passageiros, que embarcariam no mesmo voo, apresentaram características idênticas ao passar pelo raio-x.

Os donos das malas foram localizados e todos conduzidos à delegacia para exames periciais no material sob suspeita. Na delegacia, os peritos encontraram, ocultos dentro dos sabonetes que estavam nas malas dos quatro homens, pequenos volumes contendo cocaína, cujo peso total somou cerca de nove quilos.

Os presos, com idades entre 30 e 37 anos, todos brasileiros, foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas.