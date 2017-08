PF prende nove por tráfico de 60 fuzis no Rio e em São Paulo

Policiais federais cumpriram entre sábado (29) e ontem (31) nove mandados de prisão preventiva de acusados de tráfico de armas. As prisões foram feitas nos municípios do Rio de Janeiro, de Rio das Ostras (RJ) e São José do Rio Preto (SP). Entre os acusados, cinco já estavam presos no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu).

De acordo com a Polícia Federal, os presos são acusados de participar da remessa de 60 fuzis no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, em junho deste ano.

Dos quatro acusados que estavam soltos antes da operação, três foram presos no Rio de Janeiro e um em São José do Rio Preto. Há ainda dois mandados de prisão contra um casal que já foi identificado e que mora nos Estados Unidos.

