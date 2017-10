PF prende mulher com 7kg de haxixe no Aeroporto Santos Dumont

A Polícia Federal (PF) prendeu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, uma mulher de 20 anos nesta sexta-feira, 13, acusada de trazer cerca de 7 quilos de haxixe na bagagem. Ela desembarcava de um voo procedente de Maringá, no Paraná.

A droga estava em uma mala despachada pela jovem. Foi descoberta por policiais federais com a ajuda do cão farejador Black. Durante vistoria de rotina, o animal mudou de comportamento diante da bagagem da suspeita, indicando a presença da carga ilegal.

A presa foi indiciada por tráfico de drogas. Segundo a PF, após os procedimentos de praxe, seria encaminhada ao sistema prisional do Estado. Ali ficará à disposição da Justiça. Seu nome não foi divulgado.

