PF prende homem no Galeão por receptação de droga despachada de Barcelona

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem no Aeroporto Internacional Galeão/ Tom Jobim, na zona norte do Rio, por receptação de drogas. De acordo com a PF, ele foi preso enquanto recebia cerca de 990 gramas de haxixe, despachados pelo correio de Barcelona, na Espanha, com destino ao Brasil.

O homem foi indiciado por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Após os procedimentos de rotina, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio.

Segundo a corporação, a droga foi detectada na verificação alfandegária do aeroporto, por meio da inspeção por raio X. O que chamou atenção foi a quantidade significativa de material orgânico no interior da encomenda postal. Policiais federais da Delegacia do Aeroporto (Deain) foram acionados e, sem caracterização, acompanharam o percurso do material até o destinatário.

Segundo a PF, a droga estava em invólucros plásticos no interior de uma caixa, misturada a outros objetos como barras de chocolate, aromatizadores de ambiente e brinquedos.

O homem, de 35 anos, mora com a companheira, a filha de 5 anos e dois enteados em endereço nobre da cidade do Rio. Aos agentes federais, disse que ajuda financeiramente pessoas da família que não têm conhecimento de sua atividade ilícita.

