PF prende homem acusado de roubo em diversas agências dos Correios no Rio

A Polícia Federal no Rio prendeu, com apoio da Polícia Militar, um ex-funcionário terceirizado dos Correios, de 22 anos, que integrava uma quadrilha responsável pelo roubo a diversas agências postais no estado.

Ele foi preso em casa, em Coelho Neto, bairro da zona norte do Rio. Nos assaltos, sua função era a de se passar por funcionário das unidades atacadas, valendo-se da condição de já ter trabalhado como terceirizado na empresa, na tentativa de não chamar a atenção para o delito que estava sendo praticado. Enquanto ele atendia o público, o restante do bando saqueava o cofre.

A quadrilha é responsável pelo roubo em diversas agências, incluindo as do bairro de São Francisco, em Niterói, Miguel Couto e Japeri, na Baixada Fluminense, além das agências de Pilares, Cascadura e Ponta do Caju, na capital. O prejuízo é estimado em mais de R$ 300 mil.

Veja Também

Comentários