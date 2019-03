PF prende fundador da facção 'Trem Bala' em praia do Rio Grande do Norte

Com informações da Polícia Federal em Pernambuco, a PF no Rio Grande do Norte prendeu nesta quinta-feira, 21, na praia de Cotovelo, no litoral sul, um pernambucano de 33 anos, procurado por tráfico de drogas e incluso na Difusão Vermelha da Interpol. O homem - que não teve o nome divulgado - está condenado a 15 anos de reclusão pela 3ª Vara Criminal de Olinda (PE).

Apontado como fundador e líder da facção criminosa 'Trem Bala', com atuação em Pernambuco, ele era foragido desde 2011 quando cúmplices explodiram o muro da penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, na região metropolitana do Recife.

De acordo com a PF, o homem "com extensa ficha criminal" foi localizado em um resort e, no momento da abordagem, reagiu. Ele sacou uma arma de fogo, "ocasião em que foi atingido em uma das pernas". O traficante foi levado a um hospital e medicado. E agora está custodiado na sede da PF em Natal, à disposição da Justiça.