PF prende envolvidos em roubos de cargas transportadas pelos Correios

A Polícia Federal no Rio de Janeiro deflagrou hoje (1º) a Operação Colúmbia com o objetivo de desarticular uma quadrilha considerada responsável pela prática de diversos roubos de cargas transportadas pelos Correios. A ação contou com apoio da Polícia Militar do estado.

Um dos criminosos foi preso em casa na comunidade Parque Colúmbia, na Pavuna. Ao perceber a presença da equipe da PF, ele tentou fugir do local por uma janela sendo surpreendido pelos policiais federais que realizavam o cerco ao imóvel. Um segundo homem foi localizado na casa da namorada no Complexo da Pedreira.

Durante a ação, um menor foi apreendido em posse de uma motocicleta roubada. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.

A Polícia Federal também deu cumprimento a dois mandados de prisão de integrantes da quadrilha que haviam sido presos em uma ação anterior pelo mesmo tipo de crime e já se encontram recolhidos no sistema prisional do estado desde o final do ano passado.

Na Operação Colúmbia, foram apreendidos celulares, cerca de R$ 10 mil em dinheiro, relógios, cordões e aparelhos eletrônicos.

