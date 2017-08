PF prende duas pessoas em ação na sede da RioCard

Policiais federais prenderam hoje (25) duas pessoas em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da RioCard, empresa responsável pelos bilhetes eletrônicos nos ônibus do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de tentarem obstruir as investigações. A ação faz parte da Operação Ponto Final, que investiga corrupção no sistema de transporte público do Rio de Janeiro.

Por meio de nota, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), que administra a RioCard, informou que continua à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos necessários à investigação.

Segundo a Fetranspor, a orientação para todos os funcionários da federação é colaborar e qualquer conduta fora desse padrão será investigada internamente pela Federação. Reiterou ainda que continua à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários à investigação.

