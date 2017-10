PF prende 56 nas Operações Oceano Branco e Contentor

A Polícia Federal divulgou no início da noite desta terça-feira, 10, o balanço das Operações Oceano Branco e Contentor que miram o tráfico internacional de cocaína para a Europa através de portos de Santa Catarina. De 60 mandados de prisão (45 preventivas e 15 temporárias) expedidos pela Justiça Federal, 56 foram cumpridos. Os 450 agentes e delegados mobilizados apreenderam armas, veículos de luxo, documentos como escrituras e procurações, bolsas esportivas para acondicionamento da droga, lacres de contêiner, 2 quilos de cocaína, equipamentos eletrônicos, além de dinheiro em espécie - R$ 10 mil, US$ 98 mil, 13 mil euros.

A PF informou que também 25 servidores da Receita participaram das operações que incluíram 104 mandados de busca e apreensão, 12 conduções coercitivas e sequestros de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro.

Os investigadores apontam que as quadrilhas atuavam de forma similar, inserindo clandestinamente cargas de entorpecente em contêineres com mercadorias lícitas a serem exportadas, via de regra, para países europeus. Ao longo das duas investigações houve apreensões de droga no País e no exterior, em procedimentos de cooperação policial internacional.

BALANÇO DA OPERAÇÃO OCEANO BRANCO

31 presos, 3 foragidos

Armas

Veículos de luxo

Documentos (escrituras, procurações etc) que ligam os investigados aos crimes e evidenciam vultuoso patrimônio

Documentos falsos

Bolsas esportivas similares às usadas para acondicionamento de cocaína em apreensões anteriores

Lacres de Contêiner

Dinheiro em espécie

BALANÇO DA OPERAÇÃO CONTENTOR

25 presos, 1 foragido

Veículos de luxo

Armas

2 quilos de cocaína

Dinheiro em espécie: R$ 10 mil, US$ 98 mil, $ 13 mil Euros (valores aproximados)

Documentos que ligam os investigados aos crimes e evidenciam vultuoso patrimônio.

Equipamentos eletrônicos

