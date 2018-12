PF põe Bandeirantes contra esquema que pegou R$ 30 milhões de correntistas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 7, a Operação Bandeirantes contra um esquema que fraudava os sistemas informatizados de instituições financeiras para desviar recursos. Participam da ação 40 policiais federais.

Em nota, a PF informou que está cumprindo quatro mandados de prisão preventiva e três de prisão temporária, além de oito buscas e apreensões (todos expedidos pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF) em endereços ligados aos alvos em Brasília, Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

De acordo com a Federal, o esquema "recrutava estagiários e empregados terceirizados de bancos para que realizassem a instalação de equipamentos que permitiam a invasão dos sistemas por parte de integrantes da quadrilha".

"Com acesso aos dados dos clientes, através de senhas de servidores das instituições financeiras, os criminosos transferiram valores de correntistas para contas de integrantes do grupo. As instituições bancárias estimam que, no último ano, R$ 30 milhões teriam sido desviados por esse esquema", informa a PF.

As investigações começaram em 2016 e identificaram casos de fraude em Alagoas, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. A PF apurou ainda que o líder do esquema, que já havia sido preso pela prática de crimes semelhantes, aproximava-se de pessoas ligadas a delitos cibernéticos em cada um desses Estados.

As instituições bancárias, vítimas da atuação do grupo, detectaram as fraudes por meio da ação dos seus setores de segurança e forneceram dados para as investigações. Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A PF informou que Bandeirantes é o nome por causa da denominação dada aos sertanistas do período colonial que, a partir do início do século XVI, penetraram no interior do Brasil em busca de riquezas minerais, sobretudo ouro e prata. Faz-se uma alusão à atuação do grupo investigado, que praticou fraude em diversos Estados da Federação, de norte a sul do País.