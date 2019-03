PF mira em quadrilha que fraudava licitações do combustível em Alagoas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 13, a Operação Baldroca contra quadrilha responsável por fraudar licitações me Santa Luzia do Norte (AL). A ação contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal.

Durante a manhã estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, três deles em Maceió, um em Satuba, um em Santa Luzia do Norte, em Alagoas, e outro em Bom Conselho (PE). Todos expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal.

Segundo os investigadores, o grupo fraudava licitações para fornecimento de combustíveis, com direcionamento dos certames e superfaturamento. Os acusados responderão pelos crimes de fraude em licitação, organização criminosa e crime de responsabilidade. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão. Participam da operação 35 policiais federais, dois servidores da CGU e dois auditores da Receita.