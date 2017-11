PF investiga grupo que fraudava licitações de equipamentos médicos no Tocantins

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (7) a Operação Marcapasso para investigar um esquema de corrupção que fraudava licitações na compra de equipamentos para procedimentos médicos, na área de órteses e próteses e de aquisição de materiais especiais, no estado do Tocantins.

De acordo com a PF, a investigação começou quando os sócios da empresa Cardiomed Comércio e Representação de Produtos Médicos e Hospitalares foram presos em flagrante por terem fornecido a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins produtos medicinais com prazos de validade de esterilizacão vencidos.

“No decorrer das investigações, veio a tona um vasto esquema de corrupc a o destinado a fraudar licitaçõess no estado do Tocantins mediante o direcionamento de processos licitatórios. O esquema engendrado possibilitava o fornecimento de vantagens ilícitas a empresas, médicos e empresários do ramo, bem como a funcionários públicos da área de saúde, diz a PF, em nota.

Segundo a PF, o nome da operação é uma referência a um dos itens da área de cardiologia, o marca-passo, equipamento que integrava a lista de alguns dos editais fraudados.