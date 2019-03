PF investiga desvios de recursos do transporte escolar em Alagoas

Uma organização criminosa responsável por desviar recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no município de Santa Luzia do Norte, em Alagoas, é alvo nesta quarta-feira (13) de investigações de uma operação da Polícia Federal (PF).

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), que apoia a PF nas investigações, foi apurado que houve direcionamento de processo licitatório, bem como dispensa indevida de licitação, para fornecimento de combustíveis no município. “As fraudes resultaram em prejuízos por majoração indevida dos preços contratados”.

Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã, seis mandados de busca e apreensão, sendo três em Maceió, um em Satuba, um em Santa Luzia do Norte e um no município de Bom Conselho, em Pernambuco (PE).

As ações contam com a participação de cerca de 40 agentes públicos, entre policiais federais, auditores da CGU e servidores da Receita Federal.