PF faz operações contra tráfico internacional de cocaína em seis estados

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã de hoje (10) as operações Oceano Branco e Contentor. É para combater grupos criminosos de tráfico internacional de cocaína com atuação em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro.

“As investigações revelaram que as quadrilhas atuavam de forma similar, inserindo clandestinamente cargas de entorpecente em contêineres com mercadorias lícitas a serem exportadas, via de regra, para países europeus. Nas duas operações, houve apreensões de droga no país e no exterior, em procedimentos de cooperação policial internacional”, diz a PF.

Cerca de 450 policiais federais cumprem 104 mandados de busca e apreensão, 45 de prisão preventiva, 15 de prisão temporária, 12 conduções coercitivas e diversos sequestros de bens móveis e imóveis. A justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias.

A investigação apurou ainda que os suspeitos vinham embarcando grande quantidade de cocaína através de contêineres que partiam do Complexo Portuário Itajaí-Navegantes, em Santa Catarina, escondida em cargas de mercadorias como bobinas de aço, abacaxi em latas e blocos de granito.

Veja Também

Comentários