PF faz operação para investigar corrupção no Porto Sudeste

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram hoje (11) uma operação para investigar irregularidades em contratos no Porto Sudeste, no município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A investigação, que teve cooperação de autoridades da Espanha, apura dados sobre contratos operacionais e compra de equipamentos para o Porto Sudeste. Segundo a PF, os contratos envolvem uma subsidiária brasileira de uma empresa estatal da Espanha que opera no porto.

“A cooperação internacional foi solicitada pelas autoridades espanholas e autorizada pela Justiça brasileira, tendo como objetivo a investigação de empresas pertencentes a um cidadão brasileiro suspeito da prática de corrupção ativa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Também são investigadas empresas contratadas para implantação dos serviços de esteira e guindaste no Porto Sudeste”, informou a PF em nota.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em seis cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Santo André (SP), Belo Horizonte e Curitiba.

